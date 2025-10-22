الأردن وبريطانيا يشاركان بمركز التنسيق الأميركي لتنفيذ اتفاق غزة

أعلن الأردن وبريطانيا انضمامهما إلى مركز التنسيق الذي افتتحته الولايات المتحدة في إسرائيل أمس الثلاثاء، لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وقال الجيش الأردني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "انتداب ممثل أردني ضمن فريق دولي لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة"، مبينا أن الممثل الأردني "يشارك في مركز التنسيق المدني العسكري لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن"، مشيرا إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن "عددا صغيرا" من ضباط التخطيط البريطانيين قد أرسلوا إلى إسرائيل للانضمام إلى مركز التنسيق، ومن بينهم "نائب قائد بنجمتين".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن هذه المهمة تهدف لإبقاء بريطانيا منخرطة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتخطيط لمستقبل غزة بعد الحرب.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن إرسال هذه القوة جاء تلبية لطلب من الولايات المتحدة.

مهام مركز التنسيق

وقد أعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، افتتاح "مركز التنسيق المدني العسكري" في كريات غات جنوب تل أبيب، مشيرة إلى أن ذلك يمثل الافتتاح الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي لمساعدات غزة، في إطار تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضحت القيادة الوسطى، في بيان، أن المركز -الذي افتتحه جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في بداية زيارته لإسرائيل- صُمم "لدعم جهود الاستقرار"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تنتشر في غزة، "بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".

وذكرت القيادة الوسطى أن المركز سيتولى "مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، إضافة إلى "التخطيط المشترك بين القادة والممثلين وأعضاء الفرق المختلفة".

وأضاف البيان أن ممثلين "من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص" سينضمون إلى المركز. وقد أعلنت الولايات المتحدة سابقا أنها أرسلت حوالي 200 جندي لإنشاء المركز.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، لم تتوقف إسرائيل عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة. وشنت أكبر هجماتها يوم الأحد الماضي، حيث قتلت أكثر من 40 فلسطينيا وأصابت عشرات آخرين، بعدما زعمت حدوث خرق للاتفاق وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية.

وتحت ضغوط أميركية، أعلنت إسرائيل مساء الأحد العودة إلى وقف إطلاق النار وتراجعت عن قرارها إغلاق جميع معابر القطاع.