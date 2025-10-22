اقتحامات واعتداءات واسعة بالضفة والاحتلال يمنع المزارعين من قطف الزيتون

شهدت الضفة الغربية اليوم الأربعاء سلسلة اقتحامات وعمليات دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات عدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوب شرقي مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية) من جهة حاجز الحمرا العسكري.

وذكرت مصادر محلية أن القوات نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ثم توغلت داخلها، وانتشرت فيها وحدات مشاة، قبل أن تنسحب لاحقا دون تسجيل اعتقالات.

وفي خربة يانون جنوبي مدينة نابلس منعت قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

ويأتي هذا في ظل تزايد الاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون خلال موسم الزيتون السنوي.

اقتحامات متواصلة

كذلك، أكدت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وحاصرت بناية سكنية داخل الحي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال اعتقل المواطن حمزة عدنان محمد شاهين بعد محاصرة البناية.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامين منفصلين في محافظة بيت لحم، ففي بلدة تقوع داهمت منزلين يعودان للمواطنين محمد ذيب العمور ومحمد محمود العمور، وفتشتهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن يعقوب لطفي أبو لطيفة وفتشته أيضا.

اعتقالات ومداهمات

وفي بلدة يعبد بجنوب مخيم جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جهاد أبو بكر (24 عاما) بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال والده لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الجنود اقتحموا المنزل صباحا وكبلوا يديه ونكلوا به، ثم أعادوا اعتقال ابنه بذريعة الاحتفال بالإفراج عنه.

وكان الشاب قد أمضى 28 شهرا في الاعتقال الإداري، وأفرجت عنه إسرائيل الليلة الماضية.

وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت عويصي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وشهدت بلدتا كفر ثلث وعزون شرقي قلقيلية مداهمات وانتشارا عسكريا، دون تسجيل حالات اعتقال بعد.

إعلان

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية طالت 16 مواطنا، بينهم طفل، إضافة إلى الاعتداء والتنكيل بالمواطنين وفرض قيود مشددة على الحركة في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض من بلدة بيت أمّر بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء رأس الجرون والبياضة والزحلفان، وداهمت منازل المواطنين، حيث اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم أمام ذويهم.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث استشهد 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف، في حين اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.