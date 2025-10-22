محافظة القدس تحذر من احتمال انهيار أجزاء من المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية، في حين حذرت محافظة القدس من احتمال انهيار أجزاء من المسجد الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن مجموعات المستوطنين دخلت المسجد وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الشرقية، قرب مصلى باب الرحمة.

من جهتها، وثقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد خلال الفترة الصباحية، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال منع آلاف المصلين من الضفة الغربية والقدس المحتلة من دخول المسجد بفرض إجراءات أمنية مشددة.

وفي هذا السياق، حذرت محافظة القدس من احتمال انهيار أجزاء من المسجد الأقصى نتيجة الحفريات الإسرائيلية بمحيطه وبالبلدة القديمة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش والمستوطنين الإسرائيليين منذ حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث استشهد 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، في حين اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وأسفرت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أميركي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قطاع غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369 آخرين، بجانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.