استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس أن معظم الأميركيين يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في إشارة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترامب هذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام.

والاستطلاع -الذي استمر 6 أيام حتى أول أمس الاثنين- أيد 59% من المشاركين فيه اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، في حين عارض ذلك 33%، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا عن السؤال.

وكشف الاستطلاع تأييد الديمقراطيين بشكل واسع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بنسبة بلغت 80%، في حين بلغت نسبة التأييد بين الجمهوريين 41%.

وفي السياق ذاته، اعتبر 51% من المستطلعين أن ترامب يستحق الثناء إذا صمد وقف إطلاق النار بغزة، مقارنة بـ42% لا يرون ذلك.

يذكر أن العديد من الدول الغربية -بما فيها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا- اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين وخلفت أزيد من 67 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال.

وبانضمام فرنسا وبريطانيا تكون فلسطين قد حصلت على اعتراف 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، حيث إن الصين وروسيا اعترفتا منذ 1988.

وحتى الحين تحظى فلسطين باعتراف 143 دولة من أصل الدول الـ193 المكونة للأمم المتحدة.