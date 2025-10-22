اتهامات لنواب اليمين المتطرف في ألمانيا بالتجسس لحساب روسيا

واجه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الصاعد اتهامات من خصومه، اليوم الأربعاء، بالتجسس لحساب روسيا ودول أخرى ذات "حكومات استبدادية" من خلال طرح أسئلة برلمانية عن منشآت حساسة.

وقال جورج ماير وزير داخلية ولاية تورينغن إن "حزب البديل من أجل ألمانيا يسيء استغلال الحق البرلماني في طرح الأسئلة ليستعلم بوضوح عن منشآتنا الحساسة"، معربا في حديث لصحيفة "هاندلشبلات" عن "قلق متزايد" بهذا الشأن.

وأضاف أن "الانطباع الذي يتولّد هو أن الحزب يطرح أسئلته انطلاقا من لائحة أسئلة مطلوبة من الكرملين".

حزب البديل ينفي

وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، قال النائب كونستانتين فون نوتس نائب رئيس لجنة الرقابة على عمل أجهزة الاستخبارات في البرلمان: "شكّل حزب البديل من أجل ألمانيا تحالفا مع دول مستبدة، وهو يتعامل مع روسيا والصين وكوريا الشمالية لإلحاق الضرر ببلدنا".

وروى أنه في نقاش برلماني في أبريل/نيسان 2024، طرح نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" أسئلة أثارت شبهات بأن تكون مطروحة من "دول استبدادية".

وقال جورج ماير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" طرحوا السنة الماضية 47 سؤالا عن منشآت حساسة "بوتيرة وبدقّة متزايدتين".

لكن رئيس كتلة نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان بيرند بومان وصف هذه الاتهامات بأنها "عبثيّة"، متحدثا في المقابل عن مسؤولية خصومه السياسيين في "تداعي البنى التحتية في العقود الماضية".