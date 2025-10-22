أظهر بحث جديد نشره اتحاد الإذاعات الأوروبية وبي بي سي أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحرف محتوى الأخبار في نصف ردودها تقريبا.

ودرس البحث الدولي الذي نشر اليوم الأربعاء 3 آلاف رد على أسئلة عن الأخبار من مساعدي الذكاء الاصطناعي، وهي تطبيقات برمجية تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم أوامر اللغة الطبيعية لإكمال المهام للمستخدم.

وقيمت الدراسة مساعدي الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14 لغة، من حيث الدقة والمصادر والقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة.

ومن هذه التطبيقات: شات جي بي تي، وكوبايلوت، وجيميناي، وبربليكستي.

وبشكل عام، أظهر البحث أن 45% من ردود الذكاء الاصطناعي التي خضعت للدراسة احتوت على مشكلة واحدة كبرى على الأقل، و81% منها تتضمن شكلا من أشكال المشكلات.

وأجرت رويترز اتصالات مع الشركات للحصول على تعليقها على النتائج.

وقالت شركتا أوبن إيه آي ومايكروسوفت إنهما تسعيان لحل مشكلة الهلوسة، عندما يولد نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو مضللة، غالبا بسبب عوامل مثل عدم كفاية البيانات.

وتقول بربليكستي على موقعها الإلكتروني إن أحد أنماط "البحث العميق" لديها يتمتع بدقة 93.9% من حيث الواقعية.

أخطاء المصادر

وقد أوضحت الدراسة أن ثلث إجابات مساعدي الذكاء الاصطناعي أظهرت أخطاء جسيمة في المصادر، مثل الإسناد المفقود أو المضلل أو غير الصحيح.

وقالت الدراسة إن نحو 72% من ردود جيميناي، مساعد الذكاء الاصطناعي من غوغل، كانت بها مشكلات كبيرة في المصادر، مقارنة بأقل من 25% لجميع المساعدين الآخرين.

وقالت الدراسة إنه تسنى العثور على مشكلات في الدقة في 20% من ردود جميع مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين خضعوا للدراسة، بما في ذلك المعلومات القديمة.

ومن الأمثلة التي ذكرتها الدراسة أن جيميناي ذكر على نحو غير صحيح التغييرات التي طرأت على قانون بشأن السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة، كما ذكر شات جي بي تي أن البابا فرانشيسكو هو البابا الحالي بعد أشهر من وفاته.

وشاركت في الدراسة 22 مؤسسة إعلامية للخدمة العامة من 18 دولة بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

تقويض ثقة الجمهور

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية إنه مع تزايد حلول مساعدي الذكاء الاصطناعي محل محركات البحث التقليدية للأخبار، يمكن أن تتقوض ثقة الجمهور.

وقال مدير الإعلام في اتحاد الإذاعات الأوروبية فيليب دي تيندر "عندما لا يعرف الناس ما الذي يثقون به ينتهي بهم الأمر إلى عدم الثقة بأي شيء على الإطلاق، وهذا يمكن أن يعرقل المشاركة الديمقراطية".

وأشار تقرير الأخبار الرقمية لعام 2025 الصادر عن معهد رويترز إلى أن نحو 7% من جميع متصفحي الأخبار على الإنترنت و15% ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما يستخدمون مساعدي الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار.

وحث التقرير الجديد شركات الذكاء الاصطناعي على الخضوع للمساءلة، وتحسين كيفية استجابة مساعدي الذكاء الاصطناعي للاستفسارات المتعلقة بالأخبار.