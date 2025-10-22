إسرائيل تتسلم جثتي أسيرين وتتعرف على هويتيهما

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثماني أسيرين إسرائيليين من قطاع غزة هما تمير أدار وأرييه زلمانوفيتش، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ عائلتي الأسيرين بعد التعرف على جثمانيهما، وتمت إعادتهما لدفنهما داخل إسرائيل.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها انتشلت جثتي الأسيرين من تحت الأنقاض، وسلمتهما للصليب الأحمر مساء أمس الثلاثاء.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، فإن أدار قُتل خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث كان يشغل منصب نائب منسق الأمن وعضو فريق الاستجابة السريعة.

وأضاف البيان أن جثته أُخذت من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتم إعلان وفاته رسميا في 4 يناير/كانون الثاني 2024.

أما زلمانوفيتش فاختُطف حيا من منزله في كيبوتس نير عوز، وقال الجيش إنه توفي في الأسر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويُرجح أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية كما ظهر في مقطع فيديو نشرته حماس سابقا.

القسام تسلّم 15 جثة

ومع تسليم جثماني أدار وزلمانوفيتش يصبح إجمالي ما سلمته كتائب القسام منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هو 15 جثة من أصل 28 أسيرا إسرائيليا تُوفوا في غزة، في حين يزال البحث جاريا على بقية الجثث.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن جثة ثالثة سُلّمت أيضا عبر الصليب الأحمر، لكن السلطات أوضحت أنها لا تعود لأي جندي إسرائيلي، بل يُعتقد أنها تعود إلى متعاون فلسطيني مع الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت دفعة جديدة من جثامين شهداء فلسطينيين من الجانب الإسرائيلي ونقلتهم إلى قطاع غزة.

إعلان

وأكد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس وصول جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة السادسة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين المستلمة منذ إعلان وقف إطلاق النار 165 جثمانا حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي جرى التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، ويتضمن التبادل التدريجي للجثامين والأسرى.

وكانت حركة حماس قد أفرجت الأسبوع الماضي عن جميع الأسرى الأحياء المتبقين مقابل إطلاق سراح أكثر من 1900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.