أمير قطر يجري مباحثات مع الرئيس التركي في الدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناولت المباحثات بين أمير قطر والرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وتزامنت المباحثات مع الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا التي ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة.

ووصل أردوغان في وقت سابق إلى الدوحة على رأس وفد رسمي كبير قادما من الكويت، في إطار جولة خليجية تشمل سلطنة عمان أيضا.

ويرافق أردوغان في جولته عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.