أخبار|قطر

أمير قطر يجري مباحثات مع الرئيس التركي في الدوحة

This handout photograph taken and released by the Turkish Presidency Press Office on October 22, 2025, shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) shaking hands with Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (R), during his official visit in Doha. (Photo by Turkish Presidency Press Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
جانب من استقبال أمير قطر (يمين) الرئيس التركي في الدوحة (الفرنسية)
Published On 22/10/2025
|
آخر تحديث: 14:39 (توقيت مكة)

حفظ

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناولت المباحثات بين أمير قطر والرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وتزامنت المباحثات مع الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا التي ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة.

ووصل أردوغان في وقت سابق إلى الدوحة على رأس وفد رسمي كبير قادما من الكويت، في إطار جولة خليجية تشمل سلطنة عمان أيضا.

ويرافق أردوغان في جولته عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

المصدر: الجزيرة

إعلان