ويتكوف يتحدث عن شهر حاسم باتفاق غزة وفانس يبحث مرحلته الثانية

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الأيام الـ30 المقبلة حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية، في وقت ينتظر فيه أن يبحث جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي غدا في إسرائيل تنفيذ تلك المرحلة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر أن ويتكوف أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أن الأيام الـ30 المقبلة حاسمة لدخول اتفاق غزة مرحلته الثانية.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة وجّها أمس رسالة قوية إلى نتنياهو بأن على إسرائيل تجنب التصعيد.

كما أكدا على ضرورة أن تكون ردود إسرائيل متناسبة مع أي انتهاك لوقف النار، وأن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتعرضان لضغوط من واشنطن لمنع أي تصعيد قد يؤدي لانهيار اتفاق غزة.

تنفيذ المرحلة الثانية

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي -الذي يزور إسرائيل حاليا- سيطرح، غدا الأربعاء، على نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وخلال افتتاحه اليوم "مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة" رفقة ويتكوف وكوشنر، قال فانس إن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة يسير "بشكل أفضل من المتوقع". وأضاف أن حصول بعض العنف لا يعني انهيار وقف إطلاق النار أو فشل خطة السلام.

كما أقر فانس بوجود صعوبات لوجستية تعرقل استعادة ما تبقى من جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مؤكدا أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأكد فانس أنه يتعين الحصول على موافقة إسرائيل بشأن قوات ستنتشر على الأرض في إسرائيل كجزء من خطة ترامب، مشيرا إلى أن تركيا يمكن أن تلعب دورا بنّاء.

من جانبه، قال ويتكوف إن توقيع اتفاق غزة كان تحديا. وأضاف خلال افتتاح "مركز التنسيق المدني والعسكري" أن التطبيق هو المرحلة الأهم.

تنسيق كبير

من جهته، قال كوشنر إنهم يعملون على التأكد من استكمال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفا أنه يوجد تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

وتشمل المرحلة الثانية بنودا مثيرة للجدل تتعلق بنزع سلاح حماس وإدارة القطاع ونشر قوة استقرار دولية، لكن الاتفاق لم يحدد مدى زمنيا لتنفيذ هذه المرحلة. وتثير بعض بنود الخطة تساؤلات بشأن طريقة التنفيذ وتحفظات حماس والوسطاء.

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يخطط لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع.

وأبرم اتفاق وقف الحرب على غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعدما ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع على مدى عامين.