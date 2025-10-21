مصرع لاعب كرة القدم السنغالي في غانا يتحول إلى قضية دولة

أعلنت وزارة الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن مقتل اللاعب السنغالي الشاب الشيخ توري في مدينة كوماسي بجمهورية غانا، في حادثة وصفتها بـ"المأساوية".

ووفق بيان رسمي، فإن الحادث وقع يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن اللاعب قد يكون ضحية شبكة متورطة في الاحتيال والابتزاز المالي.

وأوضحت القنصلية السنغالية في أكرا أن جثمان الفقيد أودع في مشرحة إبنيزر بمنطقة أشانتي، التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن العاصمة الغانية.

وأكدت السلطات السنغالية أنها تتابع الملف عن كثب، مشيرة إلى أن السلطات الغانية باشرت تحقيقا معمقا لتحديد ملابسات الوفاة.

كما أعلنت السفارة السنغالية في أكرا أنها ستوفد فريقا من دبلوماسييها إلى كوماسي لمتابعة الإجراءات الإدارية والقضائية، والتنسيق مع عائلة اللاعب من أجل ترحيل الجثمان إلى السنغال فور استكمال الترتيبات القانونية.

وقدمت وزارة الخارجية السنغالية تعازيها إلى أسرة الفقيد، مؤكدة أن القضية تحظى بـ"متابعة دقيقة وأولوية قصوى"، في وقت يسود فيه الحزن أوساط الأسرة الرياضية والشعبية في البلاد.