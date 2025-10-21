نيويورك تايمز: قلق أميركي من انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز -عن مسؤولين أميركيين- قولهم إن هناك قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على منع نتنياهو من استئناف الحرب عبر جهود يبذلها جيه دي فانس نائب الرئيس ومبعوثا الرئيس ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

كما نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب يعتقد حاليا أن قادة حركة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات قادة حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تحدث عن "تمرد" داخل حماس لا يمثل قيادة التنظيم قائلا إن بعض مقاتلي حماس "لديهم نشاط زائد" لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانب آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع مختلفة من قطاع غزة -أول أمس- زاعما أنها جاءت ردا على مقتل جنديين وإصابة آخر في هجوم اتهم حماس بتنفيذه.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي كبير قوله إن ويتكوف وكوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وأن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق خطة ترامب التي تقوم -إلى جانب وقف الحرب- على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي وإطلاق متبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر لم تسمه أمس أن نائب ترامب سيبحث مع نتنياهو -خلال زيارته إلى إسرائيل- المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار، ونشر قوة متعددة الجنسيات بالقطاع ونزع سلاح حماس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ويتكوف وكوشنر أبلغا أمس نتنياهو أن بإمكانه الدفاع عن النفس دون تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر.