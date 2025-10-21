مصادر أميركية: احتمال تعثر لقاء ترامب وبوتين في المجر

قالت شبكة "سي إن إن" الثلاثاء إنه من المحتمل تأجيل اللقاء المرتقب في المجر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك وفقا لمسؤولين أميركيين تحدثوا لسي إن إن دون الإفصاح عن هوياتهم.

ونقلت سي إن إن عن هؤلاء المسؤولين أن "آمال ترامب في عقد اجتماع مع بوتين قد تتعثر".

وكان ترامب أجرى الخميس الماضي اتصالا هاتفيا مع بوتين لمدة ساعتين ونصف تقريبا، وناقشا خلاله القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وأعلن ترامب عن اجتماع على مستوى كبار المستشارين بين البلدين، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وقال إنه سيلتقي بعد ذلك ببوتين خلال أسبوعين.

من جانبه، أفاد مسؤول في البيت الأبيض دون الكشف عن هويته بأن لقاء روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والمتوقع عقده الأسبوع الجاري، أُجِّل مؤقتا.

وذكر مصدر مطلع آخر أن هناك خلافات بين روبيو ولافروف بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وادعى المصدر أن روبيو من غير المرجح أن يوصي بلقاء بوتين وترامب الأسبوع المقبل بسبب خلافات الرأي بينه وبين لافروف، مشيرا إلى أن الوزيرين قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى الأسبوع الجاري.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.

وحتى الحين لم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.