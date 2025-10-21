مسؤول أممي: غزة أكثر مكان مدمر على الأرض وأهلها يواجهون تحديات هائلة

رسم جاكو سيليرز، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأراضي الفلسطينية، صورة قاتمة للأوضاع في قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن ما شاهده خلال زيارته الأخيرة يعكس حجما غير مسبوق من الدمار والمعاناة الإنسانية.

ووصف سيليرز في حديثه للجزيرة القطاع بأنه "أكثر مكان مدمر على وجه الأرض"، مشيرا إلى أن مشاهد الركام المنتشر في كل مكان تجسد حجم الكارثة التي حلت بالمدنيين.

وأوضح أن الأهالي يبحثون وسط الأنقاض عن بقايا من ممتلكاتهم، في حين يقف الأطفال في طوابير طويلة للحصول على الغذاء والماء.

وأكد أن سكان غزة يواجهون تحديات إنسانية هائلة تتعلق بتأمين المأوى والغذاء والمياه، في وقت تقدر فيه الأمم المتحدة حجم الركام المتراكم في القطاع بنحو 25 مليون طن من الأولويات إزالتها قبل أي عملية إعادة إعمار.

ورغم هذا الواقع الصعب، شدد المسؤول الأممي على أن الأهالي "ما زالوا يحاولون العودة إلى حياتهم الطبيعية"، مضيفا أن روح الصمود التي لمسها خلال زيارته تبعث الأمل بإمكانية النهوض مجددا رغم جسامة الخسائر.

وضع بالغ الصعوبة

وأوضح أن الوضع الصحي والبيئي في القطاع "بالغ الصعوبة"، مشيرا إلى أنه زار منشآت في المنطقة الوسطى للتخلص من النفايات ووجد أنها تعمل في ظروف قاسية، وسط مخاوف من انتشار الأمراض نتيجة ضعف البنية التحتية للإصحاح والنظافة العامة.

وأضاف أن عشرات الآلاف من العائلات تعيش في أماكن مكتظة لا تتوفر فيها الشروط الصحية الملائمة، مما يفاقم مشكلات المياه والصرف الصحي ويزيد من معاناة السكان في ظل ضعف الإمدادات الغذائية والدوائية.

وتحدث سيليرز عن التحديات البيئية التي تواجهها غزة، لافتا إلى أن تراكم النفايات وغياب إدارة فعالة للموارد يشكلان تهديدا إضافيا للسكان، خصوصا مع محدودية الوصول إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

إعلان

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح أن الكميات التي تصل إلى القطاع "لا تواكب حجم الاحتياجات الهائل"، لافتا إلى أن القيود المفروضة على نوعية وكميات المواد التي تدخل إلى غزة تؤثر بشكل مباشر على جهود التعافي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تبذل أقصى طاقاتها لتلبية الحاجات العاجلة للسكان، لكن ذلك يبقى مرهونا بتسهيل دخول المساعدات عبر المعابر ورفع القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس الاثنين وفق الاتفاق.

تكثيف عمليات الإغاثة

وأعرب عن أمله في أن يتيح وقف إطلاق النار "ظروفا أكثر استقرارا" تسمح بتكثيف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف مناطق القطاع، مؤكّدا استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين إذا ما توفرت البيئة المناسبة لذلك.

وشدد سيليرز على ضرورة أن يترافق وقف إطلاق النار مع خطوات عملية لتسهيل إيصال المساعدات وتمكين المؤسسات الأممية من أداء مهامها بشكل كامل، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية المدمرة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل حاليا على "زيادة حجم المساعدات والخدمات" الموجهة إلى غزة، معربا عن أمله في أن تسمح السلطات الإسرائيلية بتسريع هذه الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن قرابة ثلث الأسر في القطاع، محرومة من وجبات الطعام لأيام متتالية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 39% من سكان القطاع لا يتناولون الطعام لأيام، كما أن 320 ألف طفل تحت سن الـ5 معرضون لسوء التغذية الحاد. فضلا عن حاجة 290 ألف طفل دون الـ5، و150 ألف حامل ومرضع إلى التغذية والمكملات.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل سياسة تجويع ممنهجة بالقطاع مما تسبب في إزهاق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.