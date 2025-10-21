"مراسلون بلا حدود" تطالب إسرائيل بفتح قطاع غزة أمام الإعلام

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، بفتح قطاع غزة أمام الصحفيين الذين حُرموا من الوصول المستقل للقطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 جراء الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على مدار عامين.

وأفادت "مراسلون بلا حدود" أنها انضمت إلى الالتماس القانوني الذي تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية، مطالبةً بفتح الحدود أمام الصحفيين المستقلين، وقدّمت مذكرتها القانونية في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لدعم موقف الرابطة أمام المحكمة العليا من أجل مواجهة هذا المنع.

كما أشارت إلى أن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يعزل الصحفيين الفلسطينيين أكثر فأكثر، ويتركهم يواجهون بمفردهم حملات التشويه الإسرائيلية، إضافة إلى المخاطر الميدانية الهائلة أثناء تغطية الأحداث في القطاع.

وقدّمت "مراسلون بلا حدود" منتصف الشهر الجاري، مذكرة تتضمن وقائع وحججا قانونية تدعم موقف رابطة الصحافة الأجنبية بأن إسرائيل تنتهك حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات حول غزة.

وقال مدير المناصرة والمساعدة في المنظمة أنطوان برنار إن الحكومة الإسرائيلية فرضت "حصارا تاما على دخول الصحفيين المستقلين سواء الإسرائيليين أو الأجانب إلى غزة منذ عامين".

وأضاف أن أكثر من 210 صحفيين فلسطينيين قتلوا في غزة، من بينهم 56 على الأقل أثناء أداء عملهم الصحفي أو بسببه، ويتعرضون لحملات تشويه ممنهجة، مؤكدا أن نتيجة هذا الوضع "انتهاك غير مسبوق لحرية الصحافة وحق الجمهور في إعلام مستقل وموثوق ومتعدد المصادر".