ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن باريس تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين على سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب في العاصمة ليوبليانا، قال ماكرون: "نعمل لضمان أن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في أقرب وقت ممكن، يضع إطارا دوليا للإدارة والأمن (في غزة)".

وتعليقا على وقف إطلاق النار في غزة، أضاف ماكرون: "نعلم أن الوضع في غزة ما زال هشا جدا"، وفق تعبيره. وأكد على ضرورة استمرار الضغط من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب ماكرون عن رغبته في مواصلة الجهود لفتح معابر المساعدات الإنسانية في غزة، وأضاف أنه ينبغي إجلاء الجرحى من غزة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم، إضافة إلى إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى بـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب.

​​​​​​​وجاء هذا الاتفاق عقب حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين ودمار هائل في القطاع المنكوب والمحاصر.