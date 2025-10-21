حماس: تحقيق "ما خفي أعظم" يكشف فظائع الاحتلال في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المعلومات الاستقصائية التي قدمتها حلقة برنامج "ما خفي أعظم" الذي عرضته قناة الجزيرة، حول المتورطين في جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها، تكشف حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان البرنامج الذي بُث مساء الاثنين، قد كشف أسماء ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في قتل الطفلة هند رجب وأفراد أسرتها، إضافة إلى المسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة في يناير/كانون الثاني 2024، مستعرضا مقاطع مصورة وبيانات حصرية قادت إلى تحديد هوية المتورطين.

وقال القيادي في الحركة علي بركة -في تصريح نشر على تليغرام- إن ما ورد في التحقيق من معلومات موثقة حول الضباط والجنود المتورطين "يفضح حجم الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأبرياء العزّل في قطاع غزة".

وشدد بركة على أن "التحقيق أظهر بوضوح طبيعة الجرائم الوحشية التي نُفذت بتعليمات مباشرة من قادة هذا الكيان، ضمن سياسة معلنة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وكانت آلة الحرب الإسرائيلية أدت لمقتل أكثر من 68 ألفا و229 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفا و369 آخرين، في حرب إبادة شنتها بدعم أميركي، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين.

ومن بين القتلى عشرات العائلات الفلسطينية التي أبيدت ومُسحت من السجل المدني، وأخرى جرى إعدامها ميدانيا خلال عمليات التوغل في مختلف مناطق القطاع.

وكانت هند رجب (5 سنوات) واحدة من ضحايا تلك الجرائم، إذ قصف الجيش الإسرائيلي السيارة التي احتمت بها مع ستة من أقاربها جنوب غربي مدينة غزة.

كما قتل الجيش الإسرائيلي المسعفين الذين هرعوا لإنقاذ الطفلة عقب استغاثة أطلقتها عبر اتصال مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

واعتبر بركة تلك الجريمة "نموذجا صارخا للجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة"، داعيا إلى تحرك عاجل من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وبحسب المعلومات التي عرضتها حلقة "ما خفي أعظم"، فإنه من بين المتورطين قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا.

إعلان

وقدمت "مؤسسة هند رجب الحقوقية" في مايو/أيار الماضي شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد بني أهارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما تحمل المؤسسة -التي أُنشئت في فبراير/شباط 2024 وتتخذ من بروكسل مقرا لها- مهمة ملاحقة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين قضائيا حول العالم.

وطالب بركة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية "بالتحرك الجاد والفوري لمحاسبة الكيان الإسرائيلي وقادته على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية".