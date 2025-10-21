إسرائيل تدعو كندا للتراجع عن نيتها اعتقال نتنياهو

دعت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة، إذا زار كندا.

وسُئل كارني -خلال مقابلة مع شبكة بلومبيرغ الأسبوع الماضي- إن كان سيفي بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتنياهو إذا زار كندا، فقال "نعم".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية للصحفيين اليوم الثلاثاء "نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتنياهو".

ووصفت المتحدثة قرار كندا الاعتراف بدولة فلسطينية بأنه "مكافأة للإرهاب"، وأنه "لم يسهم إلا في زيادة معاداة السامية في كندا".

وتعد كندا واحدة من الدول الغربية الـ11 التي اعترفت، الشهر الماضي، رسميا بدولة فلسطين في تحول وصف بالتاريخي على ضوء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، التي استمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.