قوات الدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم بمسيرات

قال مصدر حكومي مطلع للجزيرة إنّ قوات الدعم السريع استهدفت فجر اليوم مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير.

وأوضح مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد أن السلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم فجر اليوم الثلاثاء، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي.

ونقل عن مصدر رسمي قوله إن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت للهجوم ويجري حصر الخسائر التي وصفها المصدر بالمحدودة.

يذكر أنّ سلطة الطيران المدني أصدرت نشرة بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من يوم غد الاربعاء بعد توقف دام 921 يوما. وكان المطار تعرض لتدمير واسع مع اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من عامين.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن قواته تمكنت من تطهير آخر جيوب قوات الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجح قبل ذلك بيوم في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن قوات الدعم استهدفت مدينة الأبيّض شمال كردفان وسط السودان.

وأشار المصدر إلى أن مسيّرة استهدفت مواقع يقطنها مدنيون، وأكد أن قوات الدعم تستهدف المواطنين بالمسيّرات طوال الفترة الماضية.

في المقابل، قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش السوداني استهدف مواقع لقوات الدعم السريع بالمسيرات في مدينة كبكابية الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ونقلت مصادر محلية أن القصف استهدف مخازن للذخيرة ومبنى رئاسة شرطة كبكابية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم في 15 أبريل/ نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد 15 مليونا بين نازح ولاجئ، بحسب تقارير أممية ومحلية.

وتُعد مدينة الفاشر مركزا أساسياً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو/ أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.