ما يزال مصير الصحفييْن الفلسطينيين هيثم عبد الواحد ونضال الوحيدي مجهولا منذ انقطاع الاتصال بهما قبل سنتين وبعد ساعات من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومع إعلان وقف إطلاق النار، تترقب عائلتاهما بقلق بالغ أي معلومات تكشف عن مكان وجودهما أو ما حدث لهما، وسط غياب تام للإجابات عن ظروف اختفائهما حتى اليوم.

وكان الصحفي شادي أبو سيدو (الأسير المحرر ضمن صفقة التبادل الأخيرة) أكد -لوسائل إعلام محلية- أن الصحفي الوحيدي محتجز داخل السجون الإسرائيلية استنادا إلى معلومات حصل عليها خلال فترة اعتقاله.

وتعد هذه الشهادة من أبو سيدو أول مؤشر ملموس على مصير الوحيدي منذ اختفائه قبل سنتين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت إسرائيل استهداف واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حيث وصل عدد الشهداء إلى 255 صحفيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.