رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتنياهو في القدس

أجرى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مباحثات في القدس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار جهود إقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو "التقى مع فريقه المهني رئيس المخابرات المصرية في مكتب رئيس الوزراء بالقدس".

وأضاف البيان "خلال الاجتماع، نوقشت سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية المصرية، وتدعيم السلام بين البلدين، بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس المخابرات المصرية سيجتمع أيضا مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الموجود في إسرائيل.

وتأتي زيارة رشاد إلى القدس بعدما شنت إسرائيل، أمس الأول الأحد، غارات كثيفة على قطاع غزة، في أكبر خرق لاتفاق وقف الحرب الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة.

وتحت ضغوط أميركية، أعلنت إسرائيل مساء الأحد العودة إلى وقف إطلاق النار وتراجعت عن قرارها إغلاق جميع معابر القطاع.

وتتزامن زيارة رئيس المخابرات المصرية مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الذي سيبحث التطورات في قطاع غزة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، ويلتقي أيضا المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين عسكريين يراقبون وقف إطلاق النار.