غزة تستقبل دفعة سادسة من جثامين الشهداء الأسرى

أفاد مصدر بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بوصول جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة السادسة من جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وقال مراسل الجزيرة إن الصليب الأحمر الدولي تسلم جثامين الأسرى فلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة في إطار اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد يومين من إعلان وزارة الصحة في غزة تسلم جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة الخامسة.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سلمت إسرائيل 165 جثمانا لشهدء فلسطينيين قضوا في الأسر.

وقالت وزارة الصحة في غزة عبر بيانات سابقة إن بعض الجثامين ظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، كما ظهر على عدد منها آثار إصابات بعيارات نارية في الرأس والصدر.

ووفقا للوزارة تم التعرف حتى اللحظة على هوية 25 شهيدا من قبل ذويهم.

وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، وتبذل السلطات في غزة جهودا مضنية للتعرف عليها بوسائل محدودة وإمكانات بدائية.

وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من خلال علامات ظاهرية مثل الملابس، أو ملامح الجسد كالطول والبنية والإصابات.

كما أطلقت وزارة الصحة رابطا إلكترونيا يضم صورا منتقاة للجثامين "تراعي كرامة المتوفى ولا تمس خصوصيته"، بهدف إتاحة الفرصة لذوي المفقودين للتعرف عليهم عن بُعد.

وقال رئيس إدارة جثامين الشهداء في وزارة الصحة أحمد ضهير إن دائرة الطب الشرعي بغزة لا تملك أي أجهزة لإجراء فحوصات الحمض النووي للجثامين، أو مختبرات متخصصة، وأوضح أن طاقم الدائرة مكون من 16 فردا فقط ويعملون بلا مقومات ولا إمكانيات.

وبشأن حفظ الجثامين إلى حين استكمال إجراءات الفحص والتحقق من هوياتها، أوضح ضهير أنه سيتم تخزينها في شاحنات تبريد مخصصة لحفظ المثلجات، حصلت عليها الدائرة بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الجثمان التي يتم التعرف على هويته سيسلم إلى ذويه، بينما يُدفن المتبقون في مقابر شهداء بمدينة دير البلح بتنسيق وزارة الأوقاف والدفاع المدني.