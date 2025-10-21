عطل بخدمات أمازون السحابية يشل الإنترنت ويعطل آلاف المواقع

قالت شركة أمازون إن وحدتها السحابية "أمازون ويب سيرفسيز" عادت إلى الخدمة بعد انقطاع للإنترنت تسبب في اضطراب عالمي بين آلاف المواقع، منها بعض التطبيقات ومنصات الألعاب الأكثر شعبية.

وتوفر "أمازون ويب سيرفسيز" التطبيقات وعمليات الحوسبة للشركات في جميع أنحاء العالم، وتسبب هذا العطل في انقطاع الخدمة عن موظفين من لندن إلى طوكيو، وتوقُف آخرين عن القيام بالمهام اليومية العادية مثل دفع أجور مصففي الشعر أو تغيير تذاكر الطيران.

وشكا مستخدمون -عصر أمس الاثنين- من صعوبات مستمرة في استخدام خدمات مثل المحفظة الرقمية "فينمو" وموقع مكالمات الفيديو "زوم".

ورغم أن الشركة قالت إن الخدمة عادت إلى العمل، لكنها أوضحت أن بعض خدمات الوحدة لديها رسائل متراكمة قد تستغرق بضع ساعات لمعالجتها.

ويُعد الخلل الذي أصاب خدمات أمازون من أكبر الأعطال في تاريخ الإنترنت الحديث، كما أنه أكبر انقطاع بالشبكة الدولية منذ عطل "كراود سترايك" العام الماضي الذي أعاق أنظمة التكنولوجيا في مستشفيات وبنوك ومطارات، مما سلط الضوء على هشاشة التقنيات المترابطة عالميا.

و"أمازون ويب سيرفسيز" أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، تليها خدمات غوغل ومايكروسوفت السحابية. ويمكن أن تتسبب الأعطال التي تتعرض لها خوادمها في حدوث انقطاعات عبر المواقع الإلكترونية والمنصات التي تعتمد على بنيتها التحتية السحابية.

وقد وقع الخلل في نظام أسماء النطاقات داخل مركز بيانات "أمازون ويب سيرفسيز" شمال فيرجينيا، وتسبب في جعل التطبيقات غير قادرة على الوصول إلى العنوان الصحيح لواجهة برمجة تطبيقات "دينامو دي بي" من "أمازون ويب سيرفسيز" وهي قاعدة بيانات سحابية يُعول عليها لتخزين معلومات المستخدم وبيانات مهمة أخرى.

وأدى ذلك إلى توقف أو بطء خدمات كبرى منها تطبيقات التواصل مثل سيغنال وريديت وسناب شات، ومنصات الألعاب مثل روبلوكس وفورتنايت، وخدمات مالية مثل باي بال وفينمو، ومنصات تقنية مثل أليكسا وزوم وكانفا، إلى جانب مواقع حكوية في بريطانيا والولايات المتحدة ومواقع شركات طيران مثل دلتا ويونايتد إيرلاينز.

وفي وقت سابق، قالت "أمازون ويب سيرفسيز" إن السبب الأساسي للانقطاع كان نظاما فرعيا يراقب سلامة موازنة تحميل الشبكة المستخدمة لتوزيع حركة المرور عبر العديد من الخوادم.

وفي وقت لاحق مساء أمس، قالت أمازون إن "جميع الخدمات عادت إلى العمل على نحو طبيعي لكن لا يزال لدى بعض الخدمات رسائل متراكمة ستنتهي معالجتها خلال الساعات القليلة المقبلة".

وهذه هي المرة الثالثة على الأقل خلال 5 سنوات التي يتسبب فيها مركز بيانات "أمازون ويب سيرفسيز" شمال فرجينيا في انهيار كبير بالإنترنت.