"القسام" تعلن عزمها تسليم جثتي أسيرين للاحتلال اليوم

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن عزمها تسليم جثتي أسيرين للاحتلال تم استخراجهما اليوم الثلاثاء في قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان على تليغرام، إن عملية التسليم ستتم الساعة 9 مساء بتوقيت غزة (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)، دون تفاصيل إضافية عن هويتهما.

ويأتي هذا بعدما أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء أمس الاثنين تسليم جثة أحد جنود الاحتلال الأسرى تم استخراجها الأحد في قطاع غزة.

وبتسليم جثتي الأسيرين المرتقب اليوم تكون "حماس" أعلنت عن تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

ورغم الاتفاق، قالت سلطات غزة إن نحو 100 فلسطيني استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها الجيش الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.