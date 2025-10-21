رفعت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء هيئة تحرير الشام، التي قادت جماعات سورية معارضة أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وحظرت بريطانيا الهيئة، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، وصنفتها منظمة إرهابية في عام 2017.

وكانت الحكومة قالت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية في يوليو/ تموز.

وهيئة تحرير الشام تشكلت بادئ الأمر تحت اسم جبهة النصرة في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وربطتها تقارير استخبارية أميركية بتنظيم القاعدة في العراق، مما دفع الحكومة الأميركية إلى تصنيفها في ديسمبر/كانون الأول 2012 جماعة إرهابية.

وفي يوليو/تموز 2016 تم فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة وتأسيس جبهة "فتح الشام"، قبل أن تعرف لاحقا بـ"هيئة تحرير الشام".