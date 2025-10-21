ساني تاكايتشي أولى سيدة تفوز برئاسة حكومة اليابان

اختار مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان ساناي تاكايتشي لتولي منصب رئيس الوزراء.

وحصلت تاكايتشي على 237 صوتا، لتتجاوز الأغلبية في مقاعد المجلس البالغ عددها 465، مما يمهد الطريق لتنصيبها أول رئيسة وزراء في البلاد في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي هذا التصويت بعد يوم من إبرام حزبها المتعثر اتفاق تحالف مع شريك جديد من شأنه أن يدفع تكتلها الحاكم نحو مزيد من اليمين.

وستحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، منهية فراغا سياسيا استمر ثلاثة أشهر منذ الهزيمة الكارثية التي مني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو/تموز.

وكان إيشيبا، الذي لم يمكث في منصبه سوى عام واحد، قد استقال مع حكومته في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ممهدا الطريق أمام خلفه.

وفي وقت سابق، قالت تاكايتشي إن "الاستقرار السياسي ضروري للغاية في هذه المرحلة. فبدونه، لا يمكننا تنفيذ إجراءات من أجل اقتصاد قوي أو دبلوماسية فعالة".