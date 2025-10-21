المخابرات الروسية: الأمن العالمي في أضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين اليوم الثلاثاء إن الأمن العالمي يمر حاليا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، مما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام الروسية.

وأضاف ناريشكين "العالم يمر الآن بأكثر اللحظات ضعفا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي".

وأشار إلى أن هناك "صراعا شرسا" بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا، وقال إن مهمتنا المشتركة، وربما الرئيسية، هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة.

وكرر أيضا موقف الكرملين المعتاد بأن إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعوق عملية السلام في أوكرانيا.

وبدأت روسيا الحرب في أوكرانيا بغزو واسع النطاق في فبراير/شباط 2022.