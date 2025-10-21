دوجاريك: الحوثيون يحتجزون موظفين أمميين منذ يوم السبت

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن جماعة الحوثيين تحتجز 15 من موظفي المنظمة الدولية الأجانب في مجمعها بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ اقتحامه يوم السبت الماضي.

وأضاف أن الموظفين تسنى لهم الآن التنقل بحرية داخل المجمع، وهم على اتصال مع عائلاتهم ووكالات الأمم المتحدة، معبرا عن أمله في "أن يتمكنوا من مغادرة المجمع في أقرب وقت ممكن".

وأفاد دوجاريك بإطلاق سراح 5 موظفين يمنيين كانوا محتجزين أيضا في المجمع منذ السبت الماضي.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحوثيون يحتجزون 53 آخرين من موظفي المنظمة الدولية تعسفيا، وبعضهم منذ 2021.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث إلى وزراء خارجية السعودية وإيران وعُمان اليوم الثلاثاء بشأن الاعتقالات.

ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على مناطق واسعة في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في 2014.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين لموظفيها أو عملياتها في اليمن بالتجسس. ووصف دوجاريك الأسبوع الماضي الاتهامات بأنها "مقلقة للغاية".

وقال "الاتهامات من قبيل وصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس أو، مثلما رأينا في سياقات أخرى، وصفهم بالإرهابيين"، مشيرا إلى أن "كل ما يفعله ذلك هو أنه يعرض حياة موظفينا في كل مكان للخطر، وهو أمر غير مقبول".