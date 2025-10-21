جثث متفحمة وطفلة ناجية.. مأساة "العبر" تهز منصات اليمن

أثار حادث مروع على طريق العبر الدولي شرقي اليمن موجة من الغضب والحزن على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصادم حافلة مسافرين بشاحنة بضائع أسفر عن مقتل 14 شخصا تفحمت أجسادهم، ولم تنج سوى طفلة عمرها 5 سنوات.

يعرف اليمنيون جيدا طريق العبر الدولي، ليس فقط لأنه شريان حياة لآلاف المسافرين يوميا، بل لسجله الحافل بالحوادث المميتة والمآسي المتكررة التي جعلته يوصف بـ"طريق الموت".

ويربط الطريق بين 3 محافظات يمنية هي مأرب وشبوة وحضرموت، كما يربط البلاد بالمملكة العربية السعودية، ما يجعله بالغ الأهمية في شبكة النقل اليمنية خصوصا في ظل ندرة البدائل بسبب الحرب، ويخدم أكثر من 11 مليون مستفيد.

ووقع الحادث المروع على الخط الدولي بين كرى وبن معيلي في محافظة مأرب، حيث تصادمت حافلة مسافرين بشاحنة بضائع، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية يمنية.

وضاعف حجم الكارثة أن حافلة المسافرين كانت تعمل بالغاز، مما أدى إلى اشتعال حريق هائل تفحمت فيه أجساد الضحايا الـ14، بينما بقيت طفلة واحدة عمرها 5 سنوات على قيد الحياة وهي في حالة حرجة.

تشير تقارير يمنية إلى أن الطريق يشهد حوادث مميتة بشكل شبه يومي نتيجة تهالك الطريق وضيق مساراته وازدحامه بحركة النقل التجارية والمسافرين، ففي عام 2018 وحده حصدت الحوادث أرواح 105 أشخاص.

كما شهد الطريق في أبريل/نيسان الماضي حادث تصادم بين حافلتين للنقل الجماعي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين، في تكرار مستمر لمشاهد الموت على هذا الشريان الحيوي.

حزن وغضب

ورصد برنامج شبكات (2025/10/21) جانبا من تفاعل اليمنيين مع هذا الحادث المروع، ومنها ما كتبه طاهر:

طريق الموت قلك خط دولي، الدولة قادرة تصلحه خطين خط ساير وخط للراجع وتزفلته للمنفذ كم يا حوادث أصبحت شبه يومية على الخط الدولي

وغردت صوفيا، مشيرة إلى الفجوة بين واقع المسؤولين والمواطنين على الطريق الخطر:

المسؤولون معهم كل وسائل المواصلات الآمنة ما بالهم بالشعب يتجرع الويلات والمتاعب والمصائب

بينما تساءل أبو روان معبرا عن غضب اليمنيين من استمرار الإهمال وتدهور البنية التحتية للطريق الحيوي:

بسبب الخطوط التعبانة تروح ضحايا، من أكل حق هذا الشعب وظلمه؟

وكتب محسن مطالبا بحلول عاجلة لتجنب تكرار المآسي:

المفروض توفروا إسعافات على الخط مع توعية النقاط والساكنين على الخط وتوزيع أدوات سلامة من إطفاء حرائق وغيرها من باقي الإسعافات

في السياق، نقلت وسائل إعلام يمنية أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استجاب للوضع الطارئ لطريق العبر وأطلق مشروعا لإعادة تأهيله.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع 50 كيلومترا، وتجري حاليا أعمال المرحلة الثانية بطول 40 كيلومترا، من إجمالي 132 كيلومترا هي المساحة الفعلية لهذا الخط الدولي الحيوي.