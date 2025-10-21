ترتيبات لتبادل سجناء بين إيران وفرنسا

أعلنت الخارجية الإيرانية -اليوم الثلاثاء- أن المواطنة مهدية إسفندياري المعتقلة في فرنسا وضعت على قائمة لتبادل السجناء بين البلدين.

وقال وحيد جلال زاده مساعد الشؤون القنصلية والبرلمانية بالخارجية الإيرانية إنه تم وضع ترتيبات سياسة وقنصلية بين طهران وباريس بهذا الشأن.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن طهران تتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية، وترى أن الطرفين يمتلكان الإرادة اللازمة لتسوية هذا الملف.

وتتهم طهران باريس باحتجاز إسفندياري، التي تعيش في مدينة ليون الفرنسية، بشكل تعسفي بعد إلقاء القبض عليها هذا العام بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل على مواقع للتواصل الاجتماعي.

يُذكر أن السلطات الإيرانية تحتجز الفرنسيين جاك باري وسيسيل كولير منذ عام 2022.

وقبل أسبوع، أصدرت السلطات القضائية الإيرانية أحكاما مطوّلة بالسجن على مواطنين فرنسيين اثنين، بعد إدانتهما بتهم خطرة، أبرزها التجسس لصالح إسرائيل وفرنسا والتآمر على الأمن القومي الإيراني، وذلك وفق ما أفاد به موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران.

وأكدت مصادر مطلعة على القضية أن "الأمر يتعلق بـباري (72 عاما) وكولير (40 عاما).

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من شهر على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي كشف فيها عن تقدم كبير في مفاوضات تبادل سجناء مع باريس.