بيان أوروبي بشأن أوكرانيا قبيل "لقاء مرتقب" بين ترامب وبوتين

أصدر قادة دول أوروبية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا أكدوا فيه دعمهم لأوكرانيا ولدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في الجبهات القتال الحالية، وذلك قبل قمة محتملة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان قادة دول أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي "نؤيد بقوة موقف الرئيس ترامب بشأن ضرورة وقف القتال على الفور، وأن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات".

وشددوا في البيان على "تمسكهم بالمبدأ القائم على عدم تعديل الحدود الدولية بالقوة" متعهدين مواصلة دعمهم لأوكرانيا حتى تبقى كييف "بأقوى موقع ممكن قبل وقف إطلاق النار وخلاله وبعده".

وقللت روسيا من حظوظ إتمام اللقاء بين بوتين وترامب في وقت قريب. وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن أي "جدول زمني دقيق" لم يوضع لهذه القمة، مؤكدة الحاجة إلى "تحضيرات جدية" بين موسكو وواشنطن قبل تحديد موعد.

لقاء وخشية

ويثير هذا اللقاء الجديد المحتمل بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا قلقا لدى الأوروبيين الذين يخشون أن يفضي إلى اتفاق يخدم مصالح روسيا على حساب أمن كل من أوكرانيا وأوروبا من ورائها.

ويعتزم ترامب وبوتين الاجتماع في بودابست عاصمة المجر، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وحافظت على علاقات ودية مستقرة مع موسكو طوال فترة الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهتها، قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن شروطها للسلام في أوكرانيا لم تتغير منذ قمة ألاسكا في أغسطس/آب الماضي بين ترامب وبوتين، وإنه من غير الواضح متى سيعقد اجتماعهما المقبل.

وبعد حديثه مع بوتين في 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قال ترامب إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقيان هذا الأسبوع قبل القمة المحتملة في بودابست في غضون أسبوعين ولم تقدم موسكو أي توقيت.

إعلان

وسبق أن طالبت روسيا أوكرانيا بالتنازل عن المزيد من الأراضي قبل وقف إطلاق النار، في حين دعت كييف وحلفاؤها الأوروبيون منذ فترة طويلة إلى وقف فوري للقتال كي يتسنى إجراء محادثات.

ودعا ترامب إلى وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية بعد اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.