بليز توافق على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة مؤقتا

أعلنت حكومة بليز عن إبرامها اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي باستضافة مهاجرين مرحّلين من الأراضي الأميركية مؤقتا، إلى حين يُبت في طلبات لجوئهم إلى واشنطن.

وقالت الحكومة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أمس الاثنين، إن الاتفاق يتيح للسلطات الأميركية إرسال طالبي لجوء إلى بليز -إحدى دول منطقة الكاريبي- باعتبارها "دولة ثالثة آمنة"، إلى حين انتهاء إجراءات النظر في ملفاتهم.

ويحتاج الاتفاق، الذي لم يُنشر نصّه بعد، إلى موافقة مجلس الشيوخ في بليز قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "يمثل خطوة مهمة لوقف الهجرة غير النظامية ومكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة".

ويمتد الاتفاق لمدة عامين، ووقعه عن مملكة بليز وزير الخارجية فرانسيس فونسيكا، وعن الجانب الأميركي القائمة بأعمال السفارة في العاصمة بلموبان، كاثرين بيمر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلق سياسة ترمي إلى تشديد إجراءات الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي تضمنت اتفاقيات مشابهة مع دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، بينها السلفادور وأوغندا وجنوب السودان ورواندا.

وكانت دول مثل بنما وكوستاريكا والسلفادور وهندوراس قد استقبلت في وقت سابق طالبي لجوء رحّلتهم الولايات المتحدة ضمن ترتيبات مماثلة.