نتائج الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تُعلن الخميس

A general view of newspapers on a newsstand the day after the Cameroon presidential election, in Yaounde, on October 13, 2025. (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP)
من المنتظر أن يتم الإعلان الخميس عن الفائز بالانتخابات الكاميرونية (الفرنسية)
Published On 21/10/2025
آخر تحديث: 14:51 (توقيت مكة)

تتجه الأنظار في الكاميرون إلى قصر المؤتمرات في ياوندي، حيث يعقد المجلس الدستوري صباح بعد غد الخميس جلسة رسمية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري. وتنطلق الجلسة عند 10:30 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الجلسة في 3 طعون انتخابية تقدم بها مرشحو المعارضة: جوشوا أوسي عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، كابرال ليبي عن الحزب الجمهوري الشعبي، آدم ندوم نجوايا عن الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، والذين طالبوا بإلغاء النتائج بدعوى وجود "خروقات" شابت العملية الانتخابية.

وفي المقابل، امتنع مرشح الجبهة الوطنية للتغيير عيسى تشيروما عن تقديم أي طعن، مؤكدا أن حزبه حقق فوزا واسعا في 18 دائرة انتخابية، لكنه اتهم مؤسسات الدولة بالسعي إلى "تزوير النتائج" لصالح الرئيس المنتهية ولايته بول بيا مرشح الحزب الحاكم.

Presidential candidate Issa Tchiroma Bakary of the Cameroon National Salvation Front (FSNC) speaks to the media after casting his vote on the day of Cameroon’s presidential election at the polling station of Ecole Maternelle de Foulbere in Garoua, Cameroon, October 12, 2025. REUTERS/Desire Danga Essigue
عيسى تشيروما بكاري لم يقدم طعنا لكنه يتهم السلطات بتزوير المحاضر (رويترز)

انسحاب مثير للجدل

وخلال أعمال لجنة الإحصاء الوطني للأصوات في قصر المؤتمرات، انسحب ممثل حزب تشيروما من القاعة، معتبرا أن استمرار المشاركة "لم يعد مجديا" في ظل ما وصفه بـ"انحياز" مسار العملية. وأوضح أحد مرافقيه أن قيادة الحزب هي التي وجهت بقرار الانسحاب.

وبهذا، تدخل الكاميرون مرحلة حاسمة من مسارها الانتخابي، حيث سيحسم المجلس الدستوري الجدل القائم بإعلان النتائج النهائية، وسط ترقب داخلي وخارجي لمآلات الاستحقاق الرئاسي.

المصدر: الصحافة الأفريقية

