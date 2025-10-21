نتائج الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تُعلن الخميس

تتجه الأنظار في الكاميرون إلى قصر المؤتمرات في ياوندي، حيث يعقد المجلس الدستوري صباح بعد غد الخميس جلسة رسمية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري. وتنطلق الجلسة عند 10:30 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الجلسة في 3 طعون انتخابية تقدم بها مرشحو المعارضة: جوشوا أوسي عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، كابرال ليبي عن الحزب الجمهوري الشعبي، آدم ندوم نجوايا عن الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، والذين طالبوا بإلغاء النتائج بدعوى وجود "خروقات" شابت العملية الانتخابية.

وفي المقابل، امتنع مرشح الجبهة الوطنية للتغيير عيسى تشيروما عن تقديم أي طعن، مؤكدا أن حزبه حقق فوزا واسعا في 18 دائرة انتخابية، لكنه اتهم مؤسسات الدولة بالسعي إلى "تزوير النتائج" لصالح الرئيس المنتهية ولايته بول بيا مرشح الحزب الحاكم.

انسحاب مثير للجدل

وخلال أعمال لجنة الإحصاء الوطني للأصوات في قصر المؤتمرات، انسحب ممثل حزب تشيروما من القاعة، معتبرا أن استمرار المشاركة "لم يعد مجديا" في ظل ما وصفه بـ"انحياز" مسار العملية. وأوضح أحد مرافقيه أن قيادة الحزب هي التي وجهت بقرار الانسحاب.

وبهذا، تدخل الكاميرون مرحلة حاسمة من مسارها الانتخابي، حيث سيحسم المجلس الدستوري الجدل القائم بإعلان النتائج النهائية، وسط ترقب داخلي وخارجي لمآلات الاستحقاق الرئاسي.