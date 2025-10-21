السلطات السورية تضبط بـ"عملية نوعية" نحو 12 مليون حبة كبتاغون

أعلنت وزارة الداخلية السورية الاثنين ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التهريب وتجفيف منابعه.

وتعد الكمية المضبوطة من بين الأكبر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد قوله إنه بعد عمليات رصد وتعقب دقيقة لإحدى شبكات تهريب المخدرات التي كانت تسعى لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة خارج البلاد، تمّ ضبط نحو 12 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في منطقة الضمير، وإلقاء القبض على مسؤول الشبكة.

وأشار إلى مصادرة الكمية المضبوطة تمهيدا لإتلافها وإحالة المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وهذه العملية "النوعية"، وفق عيد، تأتي "ضمن النهج الحازم لإدارة مكافحة المخدرات في مواجهة التهريب وتجفيف منابعه وملاحقة المروجين".

وشكل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011. وكان بيع هذه المادة المخدرة وغير القانونية يعد مصدرا أساسيا لتمويل نظام الأسد.

ومنذ الإطاحة بالأسد، أعلنت السلطات الجديدة ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في البلاد، لكن التهريب لم يتوقف.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.