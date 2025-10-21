عاجل,
الحية: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت

Published On 21/10/2025
09:04 (توقيت مكة)

عاجل | حماس: رئيس الحركة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية يؤكد جدية الحركة في استخراج جثامين كل المحتجزين من الأسرى

عاجل | الحية: نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب

عاجل | الحية: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية ونأمل أن تزداد كميات المساعدات

