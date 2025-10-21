البرهان يزور مطار الخرطوم بعد استهدافه بمسيّرات

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عزم الجيش السوداني "القضاء على التمرد الذي تشهده البلاد"، وذلك عقب استهداف قوات الدعم السريع مطار الخرطوم بطائرات مسيّرة.

وشدد البرهان، اليوم الثلاثاء، أثناء تفقده مطار الخرطوم الدولي على أنه لن يكون "لأي مرتزق أو أي جهة ساندت المليشيا أي دور في مستقبل السودان"، مرحبا في السياق ذاته بـ"السلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة".

وأضاف أن "هذه مبادئ ينبغي أن تراعى في أي مبادرة تُقدّم، وأن موقفنا واضح ولن نحابي أحد بهذا الشأن"، وفق تعبيره.

⭕️ كلمة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن #عبدالفتاح_البرهان خلال زيارته مطار الخرطوم الدولي مطار الخرطوم ٢١-١٠-٢٠٢٥م pic.twitter.com/SdoIdpBLBn — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) October 21, 2025

وتصدت دفاعات الجيش السوداني، فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم.

ونقل مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد عن مصدر رسمي قوله إن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني تصدت للهجوم، واصفا الخسائر بالمحدودة.

إعلان تشغيل المطار

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان السلطات عزمها تشغيل مطار الخرطوم غدا الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في أبريل/نيسان 2023.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، أمس الاثنين، أنها ستعيد تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية اعتبارا من الأربعاء، بعد إغلاق استمر 30 شهرا جراء المعارك الدائرة بالبلاد.

وأحكم الجيش السوداني سيطرته على الخرطوم في مايو/أيار الماضي، بعد هجوم مضاد مكّنه من طرد قوات الدعم السريع منها، ومنذ ذلك الحين عاد للمدينة أكثر من 800 ألف شخص.

وأطلقت الحكومة ورشة كبيرة لإعادة الإعمار ولإعادة الموظفين الحكوميين من مدينة بورتسودان التي انتقلوا إليها في السابق.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.