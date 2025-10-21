اعتقال 8 أشخاص في بولندا بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك اعتقال 8 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال تخريبية داخل البلاد.

وقال تاسك على منصة إكس "اعتقلت وكالة الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهات أخرى، 8 أشخاص في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأيام الأخيرة، يُشتبه في إعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية".

وأوضح وزير الداخلية توماس سيمونياك أن المعتقلين عملوا على الإعداد لعميات عبر عدة أمور من بينها "مراقبة المنشآت العسكرية واستطلاع عناصر البنية التحتية الحيوية، وتجهيز وسائل لتنفيذ أعمال تخريبية، وتحضير التنفيذ المباشر للهجمات".

وأعلن مسؤولون في وقت سابق أن بولندا تعرضت لأحداث مثل الحرائق والهجمات الإلكترونية في إطار "حرب هجينة" تشنها روسيا لزعزعة استقرار الدول التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد موسكو التي تنفي تلك الاتهامات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد مستمر للتوتر بين روسيا ودول أوروبا التي تتهم موسكو باختراق أجواء بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنها بولندا والدانمارك.

وقد علّقت مطارات في الدانمارك والنرويج وبولندا رحلاتها أخيرا بسبب تحليق طائرات مُسيرة مجهولة الهوية يُشتبه أنها روسية.

وتنفي روسيا ارتكاب هذه الخروقات، لكن القادة الأوروبيين بحثوا أخيرا بناء جدار صد على الجناح الشرقي للحلف من أجل التعامل مع هذه المُسيرات التي يرون أنها تمثل خطرا حقيقيا.