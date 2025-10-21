أوكرانيا تحصي خسائر روسيا وبيان لزيلينسكي وقادة أوروبيين بشأن المفاوضات

قدمت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أرقاما حول الخسائر التي لحقت بالجيش الروسي خلال الحرب بين الطرفين، في حين أصدر الرئيس فلوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين بيانا بشأن أساس مفاوضات السلام.

وقد أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس إلى مليون و132 ألفا منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وأضاف أن ضمن هذه الأرقام 1130 قتلوا وأصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و278 دبابة و23 ألفا و436 مركبة قتالية مدرعة، و33 ألفا و902 نظام مدفعية، و1524 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1229 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و72 ألفا و600 طائرة مسيرة، و3864 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و65 ألفا و26 من المركبات وخزانات الوقود، و3980 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية -منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا- إن خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام.

وأكد القادة في بيان مشترك دعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ضرورة وقف القتال فورا وأن يكون خط الاشتباك الحالي أساسا للمفاوضات".

لكنهم شددوا على "تمسكهم بالمبدأ القائم على عدم تعديل حدود دولية بالقوة" متعهدين مواصلة دعمهم لأوكرانيا حتى تبقى كييف "بأقوى موقع ممكن قبل وقف إطلاق النار وخلاله وبعده".