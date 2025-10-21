أخبار

أمير دولة قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية

Published On 21/10/2025
|
آخر تحديث: 09:35 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

