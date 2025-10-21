"أمك".. إجابة البيت الأبيض المتكررة على صحفي تثير جدلا واسعا

أثارت ردود متكررة من مسؤولي البيت الأبيض على صحفي أميركي بعبارة "أمك" جدلا واسعا حول حدود العلاقة بين الإدارة الأميركية والصحافة، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الردود عفوية أم إستراتيجية مقصودة لمواجهة أسئلة محرجة.

ويملك البيت الأبيض مكتب اتصال ضخم ومتحدثين رسميين، مهمتهم تقديم إحاطات صحفية يومية والرد على أسئلة الصحفيين في قاعة المؤتمرات أو عبر المراسلات، بينما يحق للمراسلين المعتمدين أيا كانت اتجاهاتهم السياسية طرح الأسئلة الصعبة حتى في وجه الرئيس نفسه.

الصحفي الذي طرح الأسئلة المستفزة على الرئيس دونالد ترامب وإدارته هو إس في ديت، مراسل البيت الأبيض في صحيفة هافينغتون بوست، المعروف بأسئلته الحادة للرئيس وأعضاء فريقه، لكن لا يستطيع أحد منعه ما لم يخالف القانون.

راسل ديت مؤخرا كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، وسألها عمن اختار بودابست لتكون مكان اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علما بأن بودابست هي مقر توقيع اتفاق 1994 الذي تعهدت فيه روسيا بعدم شن حرب على أوكرانيا.

فردت عليه كارولين بالقول "أمك من اختارت المكان"، فرد عليها ساخرا "هل تمزحين؟"، فقالت له إنه يسيء لمهنة الصحافة، وإنه يساري مناهض لترامب ومزعج، وفق ما نشرته صور من المحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

لم ييأس الصحفي، فكتب لمدير الاتصالات في البيت الأبيض طارحا السؤال نفسه عمن اختار بودابست للقاء ترامب وبوتين، فجاءه الرد بكلمة واحدة "أمك"، مما دفعه لكتابة مقال اعتبر فيه رد البيت الأبيض غير لائق.

لكن كارولين ليفيت أكدت في تصريح لاحق أنها قالت له "أمك" وبهدلته، مشيرة إلى أنه أصلا مزعج ولا يستحق الاحترام، في موقف يعكس تصعيدا غير مسبوق في لهجة المسؤولين الأميركيين مع الصحفيين.

مرة ثالثة

وفي مناسبة أخرى، راسل الصحفي البنتاغون ليسأل عن سبب ارتداء وزير الدفاع الأميركي ربطة عنق بألوان العلم الروسي خلال لقاء الرئيسين الأميركي والأوكراني، فجاءه الجواب "لأن أمك من اشترتها له".

وعلى الرغم من أن البعض قد يستغرب سؤالا عن ألوان ربطة عنق، فإن السؤال بدا ضروريا خاصة أن مسؤولين روسيين تغزلوا بألوان ربطة عنق وزير الدفاع الأميركي، ورأوها تحمل ألوان العلم الروسي.

تكرار الرد نفسه "أمك" من مسؤولين مختلفين في البيت الأبيض أثار تساؤلات واسعة عما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين كل المتحدثين الرسميين بأنه إذا وصلهم أي سؤال من هذا الصحفي يجيبون بهذه الطريقة.

ورصد برنامج شبكات (2025/10/21) جانبا من تعليقات المغردين على هذا الموضوع، ومنها ما كتبته لينا:

رد مناسب لسؤال غير إعلامي وغير دبلوماسي وغير مهم، لأنه أكيد قرار رئاسي واتفاق الدولتين لظروف وحيثيات تناسب الطرفين.

بينما علقت ريما بالقول:

كارولين كانت معصبة لهيك ردت عليه بهالطريقة، وهذا دليل على أن البشر جميعا لما يعصبوا وينرفزوا تطلع معهم كلمات غريبة عجيبة.

وكتب أكرم سليمان أن:

تكرار هذا الرد خلال فترة قصيرة يجعل السياسي أقرب للحاضنة الشعبية وهو فعل مقصود، لكنه سلوك خطير لأن تصعيد العداء مع الإعلام كان من الأسباب التي أدت لهزيمة ترامب أمام بايدن.

أما جولي فقالت:

يبدو أن الصحفي مستفز ولديه سوابق مع البيت الأبيض أو مع جميع مسؤولي ترامب، لأن مو معقول كل المسؤولين يردوا عليه بهالطريقة.

في المقابل، رد الصحفي على كلام المتحدثة باسم البيت الأبيض عبر منصة إكس بالقول "أنا أمارس الصحافة قبل أن تولدي، وإذا كنت لا ترحبين بأسئلتي فهذا أمر مقبول، لكن لي الحق والواجب في طرحها، فهذه لا تزال أميركا".