أقل من ألف شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس الاثنين وفق الاتفاق.

وأكد المكتب في بيان -اليوم الثلاثاء- أن "متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يوميا".

وأوضح أن من بين الشاحنات التي دخلت إلى القطاع 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار.

ورأى أن ذلك "يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من مليونين و400 ألف مواطن في غزة".

وشدد المكتب الحكومي على أن هذه الكميات المحدودة الواصلة إلى القطاع "لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية"، وجدد تأكيده حاجة القطاع الماسة "لتدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا، بما يشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة".

من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، وقال إن المساعدات لا تصل إلى غزة بالمستوى المطلوب في ظل عدم سماح إسرائيل بفتح كافة المعابر نحو القطاع.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أمس الاثنين إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبري كرم أبو سالم جنوب القطاع ومعبر كيسوفيم وسط القطاع. وجاء ذلك بعد يوم دامٍ شهد غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع.

ورغم استئناف إدخال المساعدات، تصر قوات الاحتلال على إغلاق معبر رفح، وعدم السماح بسفر المرضى والجرحى وعودة العالقين.

واتهم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إسرائيل باستغلال "ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي في حين تلوح بالتجويع مرة أخرى".

وما زال آلاف الفلسطينيين يصطفون في طوابير التكيات للحصول على وجبات الطعام، آملين أن يسمح الاحتلال بإدخال المواد الغذائية التي يمنع دخولها منذ أشهر عدة كاللحوم والدواجن.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن قرابة ثلث الأسر في القطاع، محرومة من وجبات الطعام لأيام متتالية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 39% من سكان القطاع لا يتناولون الطعام لأيام، كما أن 320 ألف طفل تحت سن الـ5 معرضون لسوء التغذية الحاد. فضلا عن حاجة 290 ألف طفل دون الـ5، و150 ألف حامل ومرضع إلى التغذية والمكملات.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل سياسة تجويع ممنهجة بالقطاع مما تسبب في إزهاق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.