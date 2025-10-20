9 دول أوروبية تطالب بفتح معابر غزة وضمان وقف إطلاق النار

دعت 9 دول من الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، اليوم الاثنين، إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قمة مجموعة "ميد 9" في مدينة بورتوروز الساحلية، إن الدول المشاركة "تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة".

وأضاف غولوب أن "لا مبرر على الإطلاق لمنع وصول هذه المساعدات الإنسانية"، مشددا على ضرورة أن "تفتح الحكومة الإسرائيلية معبر رفح والمعابر الحدودية الأخرى لضمان دخول المساعدات إلى القطاع".

وأكد أن المجموعة تسعى كذلك إلى ضمان وصول آمن لوسائل الإعلام إلى غزة، مشيرا إلى أن احترام اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون "كاملا"، بما في ذلك إمكانية نشر مراقبين على الأرض.

وشارك في القمة مسؤولون من فرنسا، وقبرص، واليونان، وكرواتيا، وإيطاليا، ومالطا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والبرتغال، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتأتي القمة في وقت التقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- اليوم الاثنين، المبعوثين الأميركيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر في إسرائيل، غداة غارات إسرائيلية على غزة أودت بحياة عشرات المدنيين، وأثارت مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إن "وقف إطلاق النار يمثل فرصة لتحقيق سلام مستدام، لكن يجب مراقبة الوضع من كثب لضمان استمراره".

يُذكر أن سلوفينيا، التي استضافت القمة وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كانت قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، ومنعت في سبتمبر/أيلول الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول أراضيها على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.