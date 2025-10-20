اجتماع وزاري أوروبي اليوم ومقترح بضم دول جديدة بعضوية ناقصة

يبحث الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي ضم دول جديدة من دون حقوق تصويت كاملة، في حين يلتقي وزراء خارجية القارة، اليوم الاثنين، في لوكسمبورغ لمناقشة ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط وقضايا أخرى.

وقال مسؤول أوروبي لموقع بوليتيكو، إن اقتراح ضم دول جديدة لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج لموافقة كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا المقترح أن يسمح لدول مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود بالتمتع بفوائد عضوية الاتحاد دون حق النقض.

في سياق متصل يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين لمناقشة الصراعات سريعة التطور في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي لتقديم رؤى في الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحا من المساعدات.

ومن المرجح أيضا أن يقدم الوزير الأوكراني إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتأتي المشاورات بعد أيام من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ويشار إلى أن ترامب أعلن أخيرا أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.

ملفات أخرى

وسيناقش الوزراء أيضا مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، بما فيها حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال.

ويعد اجتماع اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.

وتم تهميش الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن مسؤولين كبارا أكدوا أن دول الاتحاد تهدف إلى الاضطلاع بدور فعال في ضمان الاستقرار في المنطقة.

وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اليوم الاثنين، علاقات الاتحاد مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتطورات الحالية في السودان ومولدوفا وجورجيا.