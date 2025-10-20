الحاكم العسكري في مدغشقر يعيّن رجل أعمال رئيسا جديدا للوزراء

أعلن الحاكم العسكري لمدغشقر العقيد مايكل راندريانيرينا اليوم الاثنين تعيين رجل الأعمال والمستشار هرينتسالاما راجاوناريفيلو رئيسا جديدا للوزراء.

وبعد مشاورات مع الجمعية الوطنية، اختار راندريانيرينا هيرينتسالاما راجوناريفيلو، وهو شخصية بارزة في القطاع الخاص ورئيس سابق لبنك "بي إن إيه" المدغشقري، وينتظر أن يبدأ مشاورات لتشكيل أول حكومة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع أندريه راجولينا.

وفي معرض تفسيره لاختياره راجاوناريفيلو رئيسا للوزراء قال راندريانيرينا "إن راجاوناريفيلو يمتلك المهارات والخبرة، بالإضافة إلى علاقاته مع المنظمات الدولية في الدول الأخرى التي ستتعاون مع مدغشقر". معتبرا اختيار رئيس الوزراء "التزاما دقيقا بالدستور".

وبعد أيام من توليه السلطة في أعقاب الاحتجاجات التي قادها الشبان وأطاحت بسلفه أندريه راجولينا أدى راندريانيرينا اليمين أمام المحكمة العليا الدستورية رئيسا يوم الجمعة الماضي.

وتعهد راندريانيرينا بإجراء إصلاحات شاملة ومكافحة الفساد وإشراك الحركة الشبابية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس أندريه راجولينا في إدارة شؤون الدولة. رافضا الاتهامات التي وُجهت إليه الأسبوع الماضي بقيادة انقلاب.

وقاد راندريانيرينا وحدة جيش كابسات التي تمردت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، منددا بالعنف الذي مارسته قوات الأمن التابعة لراجولينا ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وانضم راندريانيرينا إلى المظاهرات في العاصمة أنتاناناريفو، وشكل انضمامه نقطة تحول في الاحتجاجات التي استمرت أسابيع، مما دفع راجولينا إلى الفرار من البلاد.

من جهته ندد راجولينا، الذي عزله المشرعون بعد فراره إلى الخارج، بتولي الجيش السلطة ورفض التنحي خلال وجوده خارج البلاد على الرغم من الانشقاقات في قوات الأمن وتصديق المحكمة الدستورية العليا على تولي الجيش السلطة.