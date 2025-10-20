مباحثات لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة وجود مباحثات مكثفة تهدف إلى وضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مستقبلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب التصعيد الذي شهده القطاع أمس الأحد.

وأكدت المصادر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ مجددا بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادها الوسطاء خلال الساعات الماضية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، أسفرت عن استشهاد 44 وإصابة آخرين بعدما ادعت إسرائيل أن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار والقذائف المضادة للدروع على قوات إسرائيلية وآليات هندسية تابعة لها في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيؤكد خلال محادثاته في إسرائيل ومع الوسطاء أن اتفاق إنهاء الحرب ما يزال ساريا وملزما لجميع الأطراف.

عشرات الخروقات الإسرائيلية

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 80 خرقا للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين.

وأوضح المكتب أن 21 خرقا منها سُجلت أمس الأحد وحده، وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا.

وأضاف البيان أن الهجمات الإسرائيلية شملت إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصفا جويا ومدفعيا، واستهدافا متعمدا لأحياء سكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال ميدانية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي هجماته باستخدام دبابات وآليات متمركزة على أطراف المناطق السكنية وطائرات مسيرة من طراز "كواد كابتر" لتنفيذ عمليات استهداف دقيق.

وأكد البيان أن الخروقات شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، وأشار إلى أن إسرائيل "لم تلتزم فعليا بوقف العدوان وتواصل سياسة القتل والترهيب بحق المدنيين".

وحمّل مكتب الإعلام الحكومي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وبدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا شمل 90%من البنى التحتية المدنية في القطاع.