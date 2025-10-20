قطر الخيرية تنشئ محطة لتحلية المياه في جيبوتي

وضعت جمعية قطر الخيرية حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر في منطقة دالاف بإقليم أوبخ في جيبوتي، بحضور مسؤولين وبرلمانيين.

وتعدّ هذه المحطة مشروعا نوعيا صديقا للبيئة، وهي الثانية من نوعها على مستوى جيبوتي، حيث ستوفر المياه الصالحة للشرب بتحلية مياه البحر لنحو 5000 شخص، وينتظر أن تنجز خلال عام من تاريخ التدشين، وتقدر تكلفتها بمليوني ريال.

وتهدف المحطة التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى توفير مصدر مستدام وآمن للمياه الصالحة للشرب لسكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتضم خزانا بسعة 30 مترا مكعبا، بالإضافة إلى أحواض مخصصة لشرب الحيوانات ومنافذ حنفيات عامة لخدمة الأهالي.

وأثناء حفل التدشين، أعرب الأمين العام لوزارة الطاقة في جيبوتي محمد وعيس عن شكره وتقديره قطر الخيرية على تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مشيرا إلى أنه يُعد من المشاريع النوعية والفريدة في منطقة دالاف، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة السكان بتوفير المياه العذبة باستخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.

ونفذت قطر الخيرية في الفترة الماضية نحو 120 مشروعا في قطاع المياه بجيبوتي اشتملت على الآبار السطحية والارتوازية وشبكات توصيل المياه للبيوت، وقد استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص.