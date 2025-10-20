غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت اليوم الاثنين غارات على منطقتي المحمودية والجرمق جنوبي لبنان. وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق حرجية قريبة من مجرى نهر الليطاني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات العيشية، ومحلة المحمودية والجرمق، وقضاء جزين جنوبي لبنان، دون أن يبلغ عن خسائر في الأرواح .

وأضافت أن "الطيران المسير الإسرائيلي حلق بكثافة وعلى علو منخفض فوق قرى الزهراني جنوبي لبنان، وفي أجواء بيروت وصولا الى الضاحية الجنوبية".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات جوية "استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان".

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما.

وعقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في 5 نقاط وما زال يواصل خروقاته.

وخرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 قتيلا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.