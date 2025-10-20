عملية إنقاذ طارئة لناقلة غاز مشتعلة بخليج عدن

قالت مصادر أمنية بحرية إن هناك عملية جارية لإنقاذ ناقلة غاز البترول المسال "إم في فالكون"، التي لا تزال تشتعل فيها النيران وجنحت في خليج عدن، بعد انفجار وقع على متنها أول أمس السبت.

وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون محملة بالكامل عندما وقع الانفجار في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش صباح السبت الماضي، بينما كانت مبحرة قبالة اليمن، مما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) والمصادر الأمنية إن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنه حادث يتعلق بحمولتها.

ولا يزال اثنان من أفراد طاقمها في عداد المفقودين. أما الباقون الذين انتشلتهم سفن تجارية عابرة، فقد نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.

وقالت أسبيدس إن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ. وقالت مصادر أمنية بحرية إن سفينة إطفاء كانت إلى جوار "إم في فالكون" اليوم. وأكد أحد المصادر أن جهود إنقاذ السفينة لا تزال جارية.

وكانت "إم في فالكون" متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي عندما وقع الانفجار. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" -التي يديرها الحوثيون– عن مسؤول في وزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي قوله إن الجماعة لا علاقة لها بالحادث.

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن منذ 2023، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ونصحت أسبيدس السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر بسبب الحادث الذي يشكل خطرا ملاحيا.