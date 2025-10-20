أخبار|إيران

عراقجي: إيران والصين وروسيا أكدت عدم قانونية تفعيل "آلية الزناد"

CAIRO, EGYPT - SEPTEMBER 9: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a joint press conference following the signing of an Egypt-backed agreement on practical modalities to resume nuclear inspections on the Iranian nuclear program on September 9, 2025 in Cairo, Egypt. Iran had halted inspections of its nuclear program since Israel and the United States bombed several facilities in June. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (غيتي)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 13:12 (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الاثنين- إن بلاده والصين وروسيا أكدت لمجلس الأمن الدولي عدم قانونية إعادة تفعيل آلية الزناد لفرض عقوبات أممية على طهران.

وعلى تطبيق إكس، نشر عراقجي مقتطفات من رسالة مشتركة من الدول الثلاث موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال عراقجي إن الصين وإيران وروسيا تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) لتفعيل ما يسمى "آلية الزناد" باطلة من الأساس من الناحيتين القانونية والإجرائية.

ويعني تفعل "آلية الزناد" إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيا على طهران إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية.

وأضاف عراقجي أن الصين وإيران وروسيا "تؤكد أنه وفقا للفقرة التنفيذية 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار تنتهي بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2025".

وكانت إيران والصين وروسيا قد أرسلت رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد فيها انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق ببرنامج الطاقة النووية السلمي الخاص بإيران.

وفي ذات السياق، أكدت الخارجية الإيرانية أن التواصل مع الجانب الأميركي يستمر بشكل غير مباشر "وهذا لا يعني أننا دخلنا مرحلة تفاوض جديدة".

وطالبت الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية أن تثبت بأن لديها الإرادة كي تكون طرفا تفاوضيا يمكن الوثوق به.

المصدر: وكالات

