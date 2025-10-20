عراقجي: إيران والصين وروسيا أكدت عدم قانونية تفعيل "آلية الزناد"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الاثنين- إن بلاده والصين وروسيا أكدت لمجلس الأمن الدولي عدم قانونية إعادة تفعيل آلية الزناد لفرض عقوبات أممية على طهران.

وعلى تطبيق إكس، نشر عراقجي مقتطفات من رسالة مشتركة من الدول الثلاث موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال عراقجي إن الصين وإيران وروسيا تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) لتفعيل ما يسمى "آلية الزناد" باطلة من الأساس من الناحيتين القانونية والإجرائية.

ويعني تفعل "آلية الزناد" إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيا على طهران إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية.

وأضاف عراقجي أن الصين وإيران وروسيا "تؤكد أنه وفقا للفقرة التنفيذية 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار تنتهي بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الثاني 2025".

وكانت إيران والصين وروسيا قد أرسلت رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد فيها انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق ببرنامج الطاقة النووية السلمي الخاص بإيران.

وفي ذات السياق، أكدت الخارجية الإيرانية أن التواصل مع الجانب الأميركي يستمر بشكل غير مباشر "وهذا لا يعني أننا دخلنا مرحلة تفاوض جديدة".

وطالبت الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية أن تثبت بأن لديها الإرادة كي تكون طرفا تفاوضيا يمكن الوثوق به.