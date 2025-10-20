مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ

قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والغرق في البحر فجر اليوم الاثنين، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت السلطات إنه تأكد مقتل رجلين كانا يستقلان المركبة الأرضية يبلغان 30 و41 عاما، مضيفة أن المدرج الشمالي للمطار أغلق مؤقتا.

وأعلنت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي أن طائرة شحن قادمة من دبي انحرفت عن المدرج وسقطت في البحر أثناء هبوطها بالمطار.

وأظهرت الصور التي التقطت بعد الحادث طائرة شحن من طراز "بوينغ 747" تحمل شعار شركة طيران "أير آكت" مغمورة جزئيا في الماء قرب حاجز المطار البحري مع فتح مزلاج النجاة وانفصال مقدمة الطائرة عن الذيل.

وقال مطار هونغ كونغ في بيان إنه تم إنقاذ أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن الشرطة أن شخصين كانا داخل مركبة أرضية بالقرب من مدرج المطار يُعتقد أن الطائرة اصطدمت بها لقيا حتفهما.

وذكرت شركة طيران الإمارات في بيان أن الرحلة "إيه كي 9788" تعرضت لأضرار عند هبوطها في هونغ كونغ اليوم وهي طائرة شحن مستأجرة من شركة طيران "أير آكت" التي تقوم بتشغيلها.

وأضافت طيران الإمارات أنه تم التأكد من سلامة الطاقم، وأنه لم تكن هناك أي حمولة على متن الطائرة.

وشركة طيران "أير آكت" هي شركة تركية توفر سعة شحن إضافية لشركات الطيران الكبرى.